Несколько болельщиков ЦСКА были задержаны во время матча с «Локомотивом»

Твиттер-аккаунт московского ЦСКА сообщил, что несколько болельщиков клуба были задержаны во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (2:3, ОТ) в Ярославле.



«Сегодня во время матча в Ярославле, где армейцы встречались с «Локомотивом», было задержано несколько болельщиков ЦСКА. В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и прилагаем все усилия, чтобы помочь задержанным. Надеемся на скорейшее разрешение сложившейся ситуации», – сообщается в заявлении клуба.



Армейский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, после 39 матчей набрав 53 очка. «Локомотив» — на шестой строчке Запада, имея в своём активе 49 баллов после 40 встреч.