«Пока не вижу левым глазом». «Ак Барс» показал лицо Воронкова после хита от Хохрякова

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал эпизод с травмой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (2:4).



«Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально. Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе. Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лёд как можно быстрее», — цитирует Воронкова твиттер-аккаунт казанцев.

Источник: «твиттер» ХК «Ак Барс».

Напомним, на 37-й минуте игры нападающий «Салавата» Пётр Хохряков ударил в голову Воронкова, после чего последний на носилках покинул площадку до конца игры. Игрок уфимцев был удалён до конца встречи, получив штраф 5+20 минут.



«Салават Юлаев» вышел на третье место по итогам прошедшей встречи, сместив с него «Ак Барс». Обе команды имеют по 51 баллу после 39 встреч.

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