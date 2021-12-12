«Пока не вижу левым глазом». «Ак Барс» показал лицо Воронкова после хита от Хохрякова

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал эпизод с травмой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (2:4).
«Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально. Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе. Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лёд как можно быстрее», — цитирует Воронкова твиттер-аккаунт казанцев.
Источник: «твиттер» ХК «Ак Барс».
Напомним, на 37-й минуте игры нападающий «Салавата» Пётр Хохряков ударил в голову Воронкова, после чего последний на носилках покинул площадку до конца игры. Игрок уфимцев был удалён до конца встречи, получив штраф 5+20 минут.
«Салават Юлаев» вышел на третье место по итогам прошедшей встречи, сместив с него «Ак Барс». Обе команды имеют по 51 баллу после 39 встреч.
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- 12 декабря 2021
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