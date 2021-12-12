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«Пока не вижу левым глазом». «Ак Барс» показал лицо Воронкова после хита от Хохрякова

«Пока не вижу левым глазом». «Ак Барс» показал лицо Воронкова после хита от Хохрякова
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал эпизод с травмой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

«Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально. Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе. Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лёд как можно быстрее», — цитирует Воронкова твиттер-аккаунт казанцев.

Источник: «твиттер» ХК «Ак Барс».

Напомним, на 37-й минуте игры нападающий «Салавата» Пётр Хохряков ударил в голову Воронкова, после чего последний на носилках покинул площадку до конца игры. Игрок уфимцев был удалён до конца встречи, получив штраф 5+20 минут.

«Салават Юлаев» вышел на третье место по итогам прошедшей встречи, сместив с него «Ак Барс». Обе команды имеют по 51 баллу после 39 встреч.

Игрока «Ак Барса» унесли после уничтожающего хита. На его лицо было больно смотреть Игрока «Ак Барса» унесли после уничтожающего хита. На его лицо было больно смотреть

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