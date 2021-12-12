Игрока «Ак Барса» унесли после уничтожающего хита. На его лицо было больно смотреть

Сегодня в Континентальной лиге был запланирован последний игровой день регулярного чемпионата перед паузой на Кубок Первого канала. Сил у команд остаётся всё меньше, поэтому перерыв однозначно пойдёт на пользу всем без исключения. Перевести дух, залечить болячки, побыть с родными. Конечно, отдохнуть получится не у всех, ведь многие получили вызов в сборные на российский этап Евротура.

Волею календаря в воскресенье друг с другом встречались «Ак Барс» и «Салават Юлаев». «Зелёное дерби» – это всегда весело, напряжённо и круто. Перчинки добавлял тот факт, что уфимцы проиграли «Ак Барсу» шесть последних матчей. Конечно, команда Томи Лямся хотела взять реванш. Болельщики заждались побед над принципиальным соперником.

«Шесть поражений подряд от «Ак Барса»? У меня всегда болит голова как у тренера команды КХЛ. Интересно будет сыграть с сильным соперником. У нас были не самые простые времена, поэтому фокусировались на своей игре. Был сложный момент в команде. Думали о том, что происходит сейчас. У нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к «Ак Барсу», – говорил рулевой юлаевцев Томи Лямся.

С первых минут матча стало понятно, что казанцы и уфимцы не собираются жалеть друг друга. Искры летели из глаз, игра получалась результативной и богатой на события. Схватка двух непримиримых соперников полностью соответствовала своему статусу!

Много претензий в последнее время было к легионерам «Салавата», поэтому они решили взяться за ум – Маннинен и Хартикайнен не ушли со льда без заброшенных шайб. Сакари и вовсе оформил дубль.

У казанцев отличился Петров, который мог пропустить встречу из-за повреждения, а также Воронков, с которым в итоге случился очень неприятный эпизод. А ведь Дмитрий – форвард сборной России. Не хватало, помимо Слепышева, лишиться очередного нападающего. Прямо какая-то напасть.

Так что же произошло? Ближе к концу второго периода нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков буквально снёс форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, после чего последний ударился об лёд и у него пошла кровь. Позже игрок казанцев покинул площадку на носилках.

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Конечно, партнёры бросились заступаться за своего товарища. На льду возникла потасовка, пришлось вмешиваться судьям. В результате форвард уфимцев был удалён за данный инцидент до конца игры, получив штраф 5+20 минут за опасный удар в голову.

Думается, по итогам заседания спортивно-дисциплинарного комитета (СДК) Хохрякова накажут дополнительно, в том числе и финансово. Правда, на повторе видно, что злого умысла у Петра не было – он пытался сыграть в тело. Вот только попал в итоге в голову, поэтому у Воронкова вполне может быть сотрясение.

Остаётся пожелать Дмитрию Воронкову скорейшего выздоровления и возвращения в строй! На подобные сокрушительные приёмы в хоккее порой больно смотреть. Увы, от них никуда не деться.