Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 13 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 12 декабря.
В Восточной конференции лидерство сохраняет «Металлург», набравший 61 балл после 39 встреч. Подопечные Ильи Воробьёва в последней встрече обыграли «Авангард» (3:2). Вторую строчку занимает «Трактор», отстающий от лидера на два очка при 41 сыгранном матче. Замыкает тройку «Салават Юлаев», накануне обыгравший в «зелёном дерби» «Ак Барс» (3:2). У команды Томи Лямся 51 очко после 39 игр.
На Западе на первое место вышло московское «Динамо», по буллитам обыгравшее СКА (2:1, бул.) Бело-голубые имеют 54 очка после 39 матчей, армейцы из Санкт-Петербурга уступают им лишь по дополнительным показателям. Также 54 балла имеет финский «Йокерит», сыгравший 40 встреч. В последнем матче команда из Хельсинки уступила минскому «Динамо» (3:5).
В зону плей-офф на Западе в настоящий момент попадают «Динамо» Москва, СКА, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо».
В восьмёрку сильнейших на Востоке входят «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь», «Автомобилист» и «Барыс».
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