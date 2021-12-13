Пасиоретти грубо приложил Капризова у скамейки запасных, едва не нанеся ему травму

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой «рыцарей» со счётом 6:4.



В одном из моментов матча форвард «рыцарей» Макс Пасиоретти грубо приложил у скамейки российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова, который едва не получил повреждение.

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24-летний россиянин не сумел отличиться в прошедшей встрече, заработав показатель полезности «-1» по итогам матча. В составе «Вегаса» забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу российский форвард Евгений Дадонов.