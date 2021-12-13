Дебур: Дадонов правильно и неброско делает свою работу. Хорошее усиление для «Вегаса»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:4), а также оценил игру российского форварда клуба Евгения Дадонова.
«Он правильно и неброско делает свою работу, забивает важные голы. Я считаю, что для «Вегаса» такой игрок — очень хорошее усиление.
Спецбригады сегодня отыграли великолепно. Перед игрой мы говорили о том, что должны лучше действовать при игре в меньшинстве. Казалось, что каждый отскок играет против нас, но мы смогли с этим справиться. Особенно мне понравилось, как мы сражались во втором периоде. Мы показали отличную самоотдачу и заблокировали несколько важных бросков (всего 23 за матч). Сегодня все парни делали важные спасения.
После второго периода мы говорили, что можем выиграть важный матч с действительно хорошей командой. Мы не могли себе позволить, чтобы удаления отвлекали нас от цели. Мы должны были сконцентрироваться только на наших задачах, и в третьем периоде нам это удалось», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.
- 13 декабря 2021
-
11:24
-
11:11
-
10:53
-
10:28
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:39
-
08:36
-
08:34
-
08:31
-
07:40
-
07:03
-
06:34
-
06:15
-
06:10
-
05:29
-
00:03
-
00:00
- 12 декабря 2021
-
23:50
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:56
-
22:34
-
22:20
-
22:13
-
21:55
-
21:37
-
21:28
-
21:24
-
21:11
-
20:57