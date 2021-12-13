КХЛ назвала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.



Лучшим вратарём впервые в карьере признан голкипер «Торпедо» Пётр Кочетков, одержавший три победы в трёх матчах недели. По воротам Кочеткова было нанесено 73 броска (24,3 в среднем за игру), из которых он отразил 94,52%. Коэффициент надёжности составил 1,34.



Лучшим защитником впервые в карьере признан Егор Воронков («Витязь»), набравший 4 (0+4) очка. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». Воронков совершил два силовых приёма, заблокировал четыре броска. Среднее игровое время составило 20 минут и 47 секунд.



Лучшим нападающим впервые в карьере признан Якоб Лилья («Барыс»), забросивший пять шайб. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Лилья сделал два дубля и забросил две победные шайбы, на его счету также три заблокированных броска.



Лучшим новичком в третий раз в карьере признан голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин, одержавший с командой одну победу в двух матчах. По его воротам было нанесено 56 бросков (28,0 в среднем за игру), из которых он отразил 98,21%. Коэффициент надёжности составил 0,50. В игре с «Локомотивом» (2:0) Галкин впервые в КХЛ сыграл на ноль, отразив 28 бросков.