Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд: иностранцы «Салавата» – взрослые люди. Они знают, как привести себя в порядок

Вайсфельд: иностранцы «Салавата» – взрослые люди. Они знают, как привести себя в порядок
Комментарии

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» в текущем сезоне КХЛ, а также игру иностранных хоккеистов клуба.

«Последние матчи уфимцы провели неплохо. Была проблема, связанная с карантином, но сейчас всё нормально. Для «Салавата» важно, как команда сыграет в плей-офф. А сейчас место выше, место ниже – не особо принципиально.

Я не могу сказать, что легионеры расслабились. У того же Ларсена была травма, он долго восстанавливался. У Хартикайнена пополнение в семье. Иностранцы «Салавата» – взрослые и опытные люди. Они знают, как привести себя в порядок и понимают, что главное – это плей-офф. С турнирной точки зрения у «Салавата» никаких проблем», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Что происходит в КХЛ за три месяца до плей-офф. Большой разбор с Вайсфельдом Что происходит в КХЛ за три месяца до плей-офф. Большой разбор с Вайсфельдом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021