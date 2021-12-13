Вайсфельд: иностранцы «Салавата» – взрослые люди. Они знают, как привести себя в порядок

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» в текущем сезоне КХЛ, а также игру иностранных хоккеистов клуба.



«Последние матчи уфимцы провели неплохо. Была проблема, связанная с карантином, но сейчас всё нормально. Для «Салавата» важно, как команда сыграет в плей-офф. А сейчас место выше, место ниже – не особо принципиально.



Я не могу сказать, что легионеры расслабились. У того же Ларсена была травма, он долго восстанавливался. У Хартикайнена пополнение в семье. Иностранцы «Салавата» – взрослые и опытные люди. Они знают, как привести себя в порядок и понимают, что главное – это плей-офф. С турнирной точки зрения у «Салавата» никаких проблем», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.