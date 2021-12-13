Статистика российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт
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«Чемпионат» представляет статистику российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, по итогам прошедшей игровой недели.
Голкиперы:
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|Шат-ауты
|1
|Василевский
|«Тампа»
|21
|14
|2,17
|92,7
|2
|2
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|17
|13
|2,05
|93,7
|1
|3
|Бобровский
|«Флорида»
|18
|12
|2,37
|92,0
|0
|4
|Самсонов
|«Вашингтон»
|13
|11
|2,47
|91,5
|3
|5
|Сорокин
|«Айлендерс»
|17
|7
|2,49
|92,5
|3
|6
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|9
|5
|2.85
|90,2
|0
|7
|Худобин
|«Даллас»
|6
|3
|3,73
|87,3
|0
|8
|Тарасов
|«Коламбус»
|2
|0
|2,22
|93,6
|0
|9
|Варламов
|«Айлендерс»
|6
|0
|3,29
|88,4
|0
|10
|Просветов
|«Аризона»
|1
|0
|5,00
|82,1
|0
Защитники:
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Г
|А
|О
|+/-
|Штраф
|1
|Орлов
|«Вашингтон»
|28
|4
|10
|14
|+18
|24
|2
|Гавриков
|«Коламбус»
|26
|2
|11
|13
|+5
|10
|3
|Сергачёв
|«Тампа»
|25
|2
|11
|13
|-1
|14
|4
|Куликов
|«Миннесота»
|27
|3
|9
|12
|+7
|6
|5
|Проворов
|«Филадельфия»
|26
|2
|6
|8
|-5
|16
|6
|Зуб
|«Оттава»
|25
|1
|7
|8
|+5
|16
|7
|Романов
|«Монреаль»
|28
|2
|3
|5
|-4
|18
|8
|Задоров
|«Калгари»
|21
|2
|2
|4
|+3
|12
|9
|Любушкин
|«Аризона»
|27
|0
|4
|4
|-8
|12
|10
|Зайцев
|«Оттава»
|20
|1
|0
|1
|-5
|10
Нападающие:
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Г
|А
|О
|+/-
|Штраф
|1
|Овечкин
|«Вашингтон»
|28
|20
|24
|44
|+19
|4
|2
|Капризов
|«Миннесота»
|28
|10
|22
|32
|+11
|10
|3
|Панарин
|«Рейнджерс»
|27
|9
|23
|32
|+6
|14
|4
|Кузнецов
|«Вашингтон»
|28
|9
|21
|30
|+15
|14
|5
|Бучневич
|«Сент-Луис»
|26
|11
|12
|23
|+11
|18
|6
|Тарасенко
|«Сент-Луис»
|28
|8
|15
|23
|-2
|10
|7
|Свечников
|«Каролина»
|26
|9
|12
|21
|+9
|35
|8
|Барбашёв
|«Сент-Луис»
|28
|10
|9
|19
|+2
|16
|9
|Наместников
|«Детройт»
|28
|9
|6
|15
|+2
|14
|10
|Барабанов
|«Сан-Хосе»
|23
|3
|12
|15
|-3
|2
Комментарии
- 13 декабря 2021
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15:40
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15:30
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15:15
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15:10
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15:00
-
14:50
-
14:34
-
14:25
-
14:16
-
13:51
-
13:45
-
13:36
-
13:25
-
13:15
-
12:45
-
12:31
-
12:17
-
11:24
-
11:11
-
10:53
-
10:28
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:39
-
08:36
-
08:34
-
08:31
-
07:40
-
07:03
-
06:34
-
06:15
-
06:10
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