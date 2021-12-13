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Статистика российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт

Статистика российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт
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«Чемпионат» представляет статистику российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, по итогам прошедшей игровой недели.

Голкиперы:

ИгрокКлубМатчиПобедыКН%ОБШат-ауты
1Василевский«Тампа»21142,1792,72
2Шестёркин«Рейнджерс»17132,0593,71
3Бобровский«Флорида»18122,3792,00
4Самсонов«Вашингтон»13112,4791,53
5Сорокин«Айлендерс»1772,4992,53
6Георгиев«Рейнджерс»952.8590,20
7Худобин«Даллас»633,7387,30
8Тарасов«Коламбус»202,2293,60
9Варламов«Айлендерс»603,2988,40
10Просветов«Аризона»105,0082,10

Защитники:

ИгрокКлубМатчиГАО+/-Штраф
1Орлов«Вашингтон»2841014+1824
2Гавриков«Коламбус»2621113+510
3Сергачёв«Тампа»2521113-114
4Куликов«Миннесота»273912+76
5Проворов«Филадельфия»26268-516
6Зуб«Оттава»25178+516
7Романов«Монреаль»28235-418
8Задоров«Калгари»21224+312
9Любушкин«Аризона»27044-812
10Зайцев«Оттава»20101-510

Нападающие:

ИгрокКлубМатчиГАО+/-Штраф
1Овечкин«Вашингтон»28202444+194
2Капризов«Миннесота»28102232+1110
3Панарин«Рейнджерс»2792332+614
4Кузнецов«Вашингтон»2892130+1514
5Бучневич«Сент-Луис»26111223+1118
6Тарасенко«Сент-Луис»2881523-210
7Свечников«Каролина»2691221+935
8Барбашёв«Сент-Луис»2810919+216
9Наместников«Детройт»289615+214
10Барабанов«Сан-Хосе»2331215-32
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