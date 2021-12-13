Общая дисквалификация форварда «Салавата» Хохрякова составит пять матчей

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков дисквалифицирован за удар в голову форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в матче команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:2).



Ранее на официальном сайте КХЛ появилось сообщение, что игрок пропустит четыре ближайших встречи. Пресс-служба лига выпустила дополнение, в котором заявляется, что Хохряков пропустит пять матчей.



«В соответствии с п. 4.3.1. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладываются дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.



Таким образом, Хохряков пропустит пять матчей команды», — говорится в сообщении.