Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Общая дисквалификация форварда «Салавата» Хохрякова составит пять матчей

Общая дисквалификация форварда «Салавата» Хохрякова составит пять матчей
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков дисквалифицирован за удар в голову форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в матче команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:2).

Ранее на официальном сайте КХЛ появилось сообщение, что игрок пропустит четыре ближайших встречи. Пресс-служба лига выпустила дополнение, в котором заявляется, что Хохряков пропустит пять матчей.

«В соответствии с п. 4.3.1. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладываются дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, Хохряков пропустит пять матчей команды», — говорится в сообщении.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021