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Справедливо ли КХЛ дисквалифицировала Хохрякова на 5 матчей за эпизод с Воронковым?

Справедливо ли КХЛ дисквалифицировала Хохрякова на 5 матчей за эпизод с Воронковым?
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Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков был дисквалифицирован на пять матчей за удар в голову форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в матче команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:2).

Игрок казанского клуба покинул площадку на носилках после данного эпизода, форвард уфимцев был удалён за инцидент до конца игры, получив штраф 5+20 минут за опасный удар в голову. Сегодня, 13 декабря, Дисциплинарный комитет КХЛ объявил об окончательном сроке дисквалификации Хохрякова в пять матчей.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: справедливо ли решение КХЛ дисквалифицировать Хохрякова на 5 матчей за эпизод с Воронковым?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, «Салават Юлаев» после прошедшей встречи вышел на третье место, «Ак Барс» расположился на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции. Обе команды имеют по 51 баллу после 39 встреч.

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