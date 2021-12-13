Справедливо ли КХЛ дисквалифицировала Хохрякова на 5 матчей за эпизод с Воронковым?

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков был дисквалифицирован на пять матчей за удар в голову форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в матче команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:2).
Игрок казанского клуба покинул площадку на носилках после данного эпизода, форвард уфимцев был удалён за инцидент до конца игры, получив штраф 5+20 минут за опасный удар в голову. Сегодня, 13 декабря, Дисциплинарный комитет КХЛ объявил об окончательном сроке дисквалификации Хохрякова в пять матчей.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: справедливо ли решение КХЛ дисквалифицировать Хохрякова на 5 матчей за эпизод с Воронковым?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, «Салават Юлаев» после прошедшей встречи вышел на третье место, «Ак Барс» расположился на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции. Обе команды имеют по 51 баллу после 39 встреч.
- 13 декабря 2021
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:34
-
14:25
-
14:16
-
13:51
-
13:45
-
13:36
-
13:25
-
13:15
-
12:45
-
12:31
-
12:17
-
11:24
-
11:11
-
10:53
-
10:28
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:39
-
08:36
-
08:34
-
08:31
-
07:40
-
07:03
-
06:34
-
06:15
-
06:10