Генменеджер «Ак Барса» — о травме Воронкова: игровой эпизод, Хохряков не грубый игрок
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Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился мнением об умышленности нанесения травмы Дмитрию Воронкову со стороны нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова в матче команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:4).
«Считаю, что никакого умысла со стороны Хохрякова не было. Обычный игровой эпизод, никто никого не хотел травмировать. Тем более лично знаком с Петей, он не такой грубый игрок», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, ранее стало известно, что Воронков пропустит около месяца. Хохряков был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги на пять матчей.
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