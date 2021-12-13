Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Ак Барса» — о травме Воронкова: игровой эпизод, Хохряков не грубый игрок

Генменеджер «Ак Барса» — о травме Воронкова: игровой эпизод, Хохряков не грубый игрок
Комментарии

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился мнением об умышленности нанесения травмы Дмитрию Воронкову со стороны нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова в матче команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:4).

«Считаю, что никакого умысла со стороны Хохрякова не было. Обычный игровой эпизод, никто никого не хотел травмировать. Тем более лично знаком с Петей, он не такой грубый игрок», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, ранее стало известно, что Воронков пропустит около месяца. Хохряков был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги на пять матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021