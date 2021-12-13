НХЛ перенесла игры «Калгари» из-за коронавируса минимум до 16 декабря

Национальная хоккейная лига объявила о переносе игр команды как минимум до 16 декабря. Об этом лига сообщила в «Твиттере».
«В результате того, что шесть игроков «Калгари Флэймз» и один сотрудник вошли в ковид-протокол НХЛ, в лиге обеспокоены продолжающимся распространением и вероятностью дополнительных положительных случаев в ближайшие дни, поэтому игры команды будут отложены по крайней мере до 16 декабря.
Решение было принято после консультаций с медицинскими группами НХЛ, НХЛПА и клуба. В качестве надлежащей меры предосторожности тренировочные помещения команды были закрыты. Они останутся закрытыми для игроков до дальнейшего уведомления.
Лига находится в процессе пересмотра расписания регулярного сезона для «Флэймз». Организация «Калгари Флэймз» следовала и будет продолжать следовать всем рекомендованным руководящим принципам, направленным на защиту здоровья и безопасности своих игроков, персонала и сообщества в целом, установленным НХЛ, местными, провинциальными и национальными агентствами», – написала лига в заявлении.
- 13 декабря 2021
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