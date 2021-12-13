Авторы сайта НХЛ включили Овечкина, Панарина, Шестёркина и Сорокина в состав на Матч звёзд

Авторы официального сайта НХЛ выбрали игроков из столичного дивизиона для участия в Матче звёзд, сообщает официальный сайт НХЛ. Среди них четверо россиян.

В список игроков вошли российские форварды Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз» и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), а также вратари Игорь Шестёркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Также среди игроков форварды Джейк Гюнцель («Питтсбург Пингвинз»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Клод Жиру («Филадельфия Флайерз») и защитники Адам Фокс («Рейнджерс»), Зак Веренски («Сан-Хосе Шаркс») и Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз»).

Напомним, Матч звёзд пройдёт 4-5 февраля 2022 года в Лас-Вегасе.