Сборная Канады объявила состав на Кубок Первого канала
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Сборная Канады по хоккею объявила состав, которым сыграет на Кубке Первого канала.
Вратари:
Эдди Паскуале («Локомотив»), Джастин Погги («Кёльн»)
Защитники:
Тревор Мёрфи («Сибирь»), Джон Гилмор (ЦСКА), Джейсон Демерс (без клуба), Чарльз Дженовей («Брюнес»), Рис Скарлетт («Динамо» Рига), Мэт Робинсон (СКА), Морган Эллис («Айсбарен»), Брэндон Гормли («Динамо» Рига).
Нападающие:
Джош Карри («Металлург»), Даниэль Одетт («Витязь»), Тейлор Бек («Динамо» Минск), Джордан Уил («Ак Барс»), Корбан Найт («Авангард»), Тайлер Граовац («Динамо» Минск), Филипп Майе («Металлург»), Эрик О’Делл («Динамо» Москва), Райан Спунер («Автомобилист»), Коди Куник («Барыс»), Лэндон Ферраро («Кёльн»), Бен Стрит («Мюнхен»), Адам Тамбеллини («Регле»), Эрик Фер (без клуба)
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