Генменеджер «Далласа» назвал причины, почему клуб выставил Худобина на драфт отказов

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал, почему команда приняла решение выставить российского голкипера Антона Худобина на драфт отказов.
«Мы отказались от него по двум причинам: «Далласу» нужно место в составе с его травмами и болезнями, а также Худобину необходимо играть матчи», – цитирует Нилла журналист Мэттью Де Франкс в «Твиттере».
В текущем сезоне Худобин провёл семь матчей и во всех пропустил минимум по одной шайбе.
Худобин играет за «Даллас» с сезона-2018/2019. Ранее он выступал в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».
В России он играл за магнитогорский «Металлург» и «Атлант».
Также голкипер выступал за сборную России на чемпионате мира в 2015 году, где провёл одну встречу.
После 25 игр «Даллас» с 28 очками занимает 11-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
- 13 декабря 2021
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