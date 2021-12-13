«Сент-Луис» вызвал Алексея Торопченко из фарм-клуба. Он может дебютировать в НХЛ
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«Сент-Луис Блюз» поместил Дэвида Перрона в долгосрочный список травмированных игроков и вызвал из АХЛ российского нападающего Алексея Торопченко, сообщает журналист Лоу Корак в «Твиттере».
В текущем сезоне Торопченко выступает за «Спрингфилд Тандербёрдс» в АХЛ и провёл там 22 матча, в которых набрал девять очков: забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, в составе «Сент-Луиса» уже есть тройка нападения, которая полностью состоит из россиян – это Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Павел Бучневич.
В прошедшем сезоне форвард выступал за «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ и провёл 45 матчей, в которых набрал 12 очков: забросил семь шайб и отдал пять результативных передач.
15 декабря «Блюз» встретятся с «Даллас Старз».
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