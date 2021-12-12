«Непревзойдённый сумасшедший парень». Овечкин мчит к рекорду, заходя на 70 пасов в сезоне

Его очередной ассист позволил «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Баффало», чтобы затем выиграть по буллитам.

Не прошло и суток после матча «Вашингтона» с «Питтсбургом» на домашней площадке «столичных», как «Кэпиталз» вышли на лёд в Баффало, что в пятистах километрах от главного города США. Против «пингвинов» команда Овечкина оказалась недееспособной, хотя русская звезда очень старалась и нарисовала два очередных классных паса в этом сезоне, так что в Баффало «Вашингтон» был намерен вернуть себе хорошее настроение и первое место в дивизионе.

«Кэпс» удался быстрый гол в этой встрече: на 4-й минуте Шири и Элерс убежали «2 в 1» к воротам «Баффало» и сделали всё чётко и красиво.

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Впрочем, «клинки» — достаточно крепкий орешек в этом сезоне, что и было показно в игре с одним из лидеров регулярки. Винни Хиностроза сравнял счёт, спустя 10 минут после гола Эллера, а в начале второго периода Уилл Батчер вывел «Сэйбрз» вперёд. Снова в этом эпизоде защита «Вашингтона» прозевала быструю атаку соперника.

В конце второго периода Тиджей Оши сильно получил по лицу высоко поднятой клюшкой, чем заработал двойное большинство. Овечкин был очень близок к тому, чтобы забить 21-й гол в сезоне, приблизиться к Ягру в гонке снайперов всех времён, а заодно и повторить рекорд Андрейчука по голам в большинстве. Но шайба после броска Ови просвистела в миллиметрах от штанги, заставив отложить пока мысли о новых достижениях Великой Восьмёрки.

Сам забить Овечкин не сумел, зато — вновь подарил гол партнёру. Уже в третьем периоде Александр здорово выложил шайбу под бросок Мартину Фегервары.

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Эта результативная передача стала для Овечкина 24-й в нынешнем сезоне и 5-й в последних трёх играх — Александр продолжает играть всеми гранями своего таланта. Североамериканские статистики уже подсчитали, что Ови идёт на 70 ассистов в сезоне, тогда как его рекорд в карьере — 59 голевых передач в сезоне-2009/2010. Более того, только один хоккеист в истории делал 70 передач за сезон в возрасте 36+. Конечно же, это Уэйн Гретцки.

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При счёте 2:2 «Баффало» и «Вашингтон» доигрались до овертайма, а затем и до буллитов. В серии штрафных бросков форварды «клинков» дважды угодили в штангу ворот Ванечека, один раз забил Олофссон, а вот у «Вашингтона» свои попытки реализовали двое: Спронг и Оши. Как итог — гостевая победа «столичных».



И ещё немного об Овечкине. В овертайме Алекс имел шикарный момент, чтобы забить очередной победный гол в своей карьере, но после изящного обыгрыша «1 в 1» Ови не удалось пробить Луукконена.

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Всего же за матч 36-летний Овечкин провёл на льду 25 минут и 36 секунд, и это после того, как Алекс буквально вчера отбегал 25 минут и 21 секунду во встрече с «Питтсбургом». «Просто совершенно непревзойдённый сумасшедший парень», — трудно не согласиться с оценкой Овечкина в исполнении хоккейного обозревателя Димитрия Филиповича.