«Детройт» подписал новый контракт с Фаббри
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«Детройт Ред Уингз» подписал новый контракт с нападающим Робби Фаббри, соглашение рассчитано на три года. Среднегодовая зарплата 25-летнего хоккеиста составит $ 4 млн.
«Фаббри проводит свой третий сезон в составе «Детройта» и является одним из лидеров команды с 8 заброшенными шайбами в этом сезоне. Робби присоединился к «Ред Уингз» в ноябре 2019, за это время он сыграл 110 игр и набрал 63 очка. По набранным очкам за этот отрезок он третий в команде.
С момента своего дебюта в НХЛ в сезоне 2015/2016 Фаббри принял участие в 274 матчах за «Сент-Луис Блюз» и «Детройт Ред Уингз». В составе «Сент-Луиса» игрок стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году», – сказано в заявлении на официальном сайте «Детройта».
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