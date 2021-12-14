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Рейтинг тренеров КХЛ: Брагин ушёл на паузу лидером, Хартли выпал из десятки сильнейших

Рейтинг тренеров КХЛ: Брагин ушёл на паузу лидером, Хартли выпал из десятки сильнейших
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (12)Валерий БрагинСКА
2 (3)Анвар Гатиятулин«Трактор»
3 (4)Алексей Кудашов«Динамо» М
4 (5)Илья Воробьёв«Металлург»
5 (6)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
6 (14)Томи Лямся«Салават Юлаев»
7 (7)Дмитрий Квартальнов«Ак Барс»
8 (8)Андрей НазаровХК «Сочи»
9 (1)Андрей Разин«Северсталь»
10 (11)Игорь Никитин«Локомотив»
11 (2)
Сергей ФёдоровЦСКА
12 (9)Лаури Марьямяки«Йокерит»
13 (15)Борис Миронов«Спартак»
14 (10)Боб Хартли«Авангард»
15 (20)Дэвид Немировски«Торпедо»
16 (13)Михаил Кравец«Амур»
17 (17)Юрий Михайлис«Барыс»
18 (16)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
19 (19)Николай Заварухин«Автомобилист»
20 (18)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
21 (24)Юрий Бабенко«Витязь»
22 (23)Леонид Тамбиев«Адмирал»
23 (22)Айван Занатта«Куньлунь»
24 (21)Владимир Крикунов«Динамо» Р
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