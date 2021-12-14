Рейтинг тренеров КХЛ: Брагин ушёл на паузу лидером, Хартли выпал из десятки сильнейших
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (12)
|Валерий Брагин
|СКА
|2 (3)
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|3 (4)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|4 (5)
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|5 (6)
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|6 (14)
|Томи Лямся
|«Салават Юлаев»
|7 (7)
|Дмитрий Квартальнов
|«Ак Барс»
|8 (8)
|Андрей Назаров
|ХК «Сочи»
|9 (1)
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|10 (11)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|11 (2)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|12 (9)
|Лаури Марьямяки
|«Йокерит»
|13 (15)
|Борис Миронов
|«Спартак»
|14 (10)
|Боб Хартли
|«Авангард»
|15 (20)
|Дэвид Немировски
|«Торпедо»
|16 (13)
|Михаил Кравец
|«Амур»
|17 (17)
|Юрий Михайлис
|«Барыс»
|18 (16)
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|19 (19)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|20 (18)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|21 (24)
|Юрий Бабенко
|«Витязь»
|22 (23)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|23 (22)
|Айван Занатта
|«Куньлунь»
|24 (21)
|Владимир Крикунов
|«Динамо» Р
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