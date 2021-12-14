Тренер «Детройта»: Наместников — один из лучших наших форвардов. Он заработал, что имеет

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл поделился мнением об игре российского нападающего клуба Владислава Наместникова, который последние два матча провёл во втором звене команды.



«Это полностью заслуженное повышение. Влади в последних играх — один из лучших наших форвардов. Он демонстрирует отличное катание, действует уверенно и результативно. Он заработал то, что сейчас имеет», — приводит слова Блашилла официальный сайт НХЛ на русском языке.



В текущем регулярном чемпионате 29-летний форвард принял участие в 28 матчах, набрав 15 (9+6) очков при показателе полезности "+2".



«Детройт» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 28 матчей имея в своём активе 29 баллов.