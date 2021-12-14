Тренер «Детройта»: Наместников — один из лучших наших форвардов. Он заработал, что имеет
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Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл поделился мнением об игре российского нападающего клуба Владислава Наместникова, который последние два матча провёл во втором звене команды.
«Это полностью заслуженное повышение. Влади в последних играх — один из лучших наших форвардов. Он демонстрирует отличное катание, действует уверенно и результативно. Он заработал то, что сейчас имеет», — приводит слова Блашилла официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем регулярном чемпионате 29-летний форвард принял участие в 28 матчах, набрав 15 (9+6) очков при показателе полезности "+2".
«Детройт» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 28 матчей имея в своём активе 29 баллов.
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