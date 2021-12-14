Голышев вернулся в «Автомобилист» из Америки, подписав контракт до конца сезона

Нападающий Анатолий Голышев подписал контракт с екатеринбуржским «Автомобилистом».
Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение заключено сроком до конца сезона.
Ранее игрок выступал в КХЛ за «Автомобилист» на протяжении восьми лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков. В прошедшем сезоне Голышев провёл в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «+2».
Осенью «Нью-Йорк Айлендерс» заключил с Голышевым полноценный контракт. 26-летний хоккеист подписал с клубом одностороннее соглашение сроком на один год с зарплатой $ 750 тыс. Голышев принял участие в одном предсезонном матче клуба — 28 сентября с «Филадельфией Флайерз».
Форвард в 2016 году был выбран «Айлендерс» в 4-м раунде драфта под общим 95-м номером.
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