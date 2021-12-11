6 российских игроков, вернувшихся на родину. Теперь они засверкают в КХЛ?

В КХЛ продолжается регулярный чемпионат. Не удивительно, что перед закрытием трансферного окна, запланированном на конец декабря, клубы продолжают усиливать свои составы. В том числе российскими игроками, решившими вернуться из Северной Америки и Европы. Рассказываем о тех, кто переехал обратно в Россию по ходу нынешней регулярки. Смогут ли эти хоккеисты засверкать в КХЛ?

н. Никита Гусев (СКА), 29 лет

21 игра, 23 (7+16) очка, «+2» показатель полезности

У Никиты Гусева по-прежнему есть цель попробовать реализовать себя в НХЛ, эту страницу россиянин для себя не переворачивает. Именно поэтому контракт с Питером подписан до конца нынешнего сезона, а ведь Гусев, если будет продолжать в том же духе, может побороться за попадание в состав национальной команды на Олимпиаду. Сперва вернувшемуся из «Торонто» форварду (в Канаде он находился на просмотровом контракте) было сложно вновь привыкнуть к КХЛ, но в последнее время один из героев Олимпиады в Пхёнчхане разыгрался. Здорово, что Никита снова выходит на свой высокий уровень.

н. Александр Волков (СКА), 24 года

12, 2 (0+2), «-5»

Совсем иначе складываются дела у Александра Волкова, успевшего завоевать в НХЛ Кубок Стэнли в составе «Тампы». В «Анахайме», куда россиянин затем перебрался, у форварда явно не пошло. Права на Волкова в КХЛ были у СКА, поэтому в городе на Неве приняли хоккеиста с распростёртыми объятиями. Однако пока выступление Александра в России не впечатляет. Конечно, в армейской команде очень высокая конкуренция за место в составе, но и самому игроку однозначно надо прибавлять. Ноль в графе «заброшенные шайбы» и отрицательный показатель полезности говорят сами за себя.

н. Валентин Зыков (СКА), 26 лет

14, 3 (3+0), «+2»

Зыков, чьим последним клубом перед возвращением в Россию стал шведский МОДО, не горел желанием выступать за ЦСКА. А ведь права на хоккеиста были именно у москвичей. Что делать в такой ситуации? Валентин, у которого не пошло за океаном, вынужденно перебрался в европейский чемпионат. Теперь в Санкт-Петербурге Зыкову комфортно, но особой результативностью нападающий не блещет. В общем, есть куда стремиться, хотя провальным выступление россиянина не назовёшь. Засверкает ли он в дальнейшем – зависит только от самого Зыкова. Все свои недостатки и недочёты в игре он прекрасно знает.

Фото: Кокшаров Роман, photo.khl.ru

н. Кирилл Семёнов («Авангард»), 27 лет

2, 0, 0

Возвращение из Северной Америки центрального нападающего Кирилла Семёнова получилось громким. Воспитанник «Авангарда» здорово проявил себя в чемпионский сезон, поехал в «Торонто» за мечтой, вот только состав у «Мэйпл Лифс» до такой степени раздутый, что закрепиться в основе Кирилл так и не сумел. Зато в Омске при должном отношении к делу Семёнов вполне может стать вторым центром команды, если выиграет конкуренцию у Николая Прохоркина. Первым безоговорочно является Корбан Найт. Первые два матча после подписания контракта с «Авангардом» Семёнов откатался вхолостую. Зато игрок сходу получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала. Последим за его дальнейшим выступлением.

н. Анатолий Голышев («Автомобилист»), 26 лет

Голышев и вовсе вернулся на родину едва ли не со скандалом. В «Айлендерс», по словам самого Анатолия, его кормили обещаниями и завтраками, так и не предоставив нормального шанса себя проявить. Вряд ли Анатолий теперь когда-то снова поедет играть за океан. В ближайшее время о его возвращении официально объявят в «Автомобилисте», откуда Анатолий и уезжал пробовать себя в НХЛ. Предварительная договорённость уже достигнута. Теперь Анатолий понял, что лучше родной КХЛ и родного клуба для него ничего нет и быть не может.

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н. Дмитрий Завгородний (ХК «Сочи»), 21 год

«Рад, что Дмитрий Завгородний вернулся в Россию. Это очень талантливый хоккеист, который раньше показывал феноменальные результаты. Парню всего 21 год, он должен расти и прогрессировать дальше. В Северной Америке Дмитрий немного скис, будем выводить его на прежний уровень и развивать как игрока. Думаю, что он рано уехал за океан. Мы с ним сработаемся и будем делать максимум возможного для побед нашей команды «Сочи».

Это слова главного тренера «леопардов» Андрея Назарова полностью характеризуют Завгороднего. Дмитрию действительно нужно взбодриться, перезагрузить свою карьеру, получить новый импульс. В системе «Калгари» его отдали в аренду к Назарову и Зюзину, которых прекрасно знает главный тренер «огоньков» Дэррил Саттер. В «Сочи» Завгородний точно получит игровое время и сможет показать всё, на что он способен.

