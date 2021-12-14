Зубов прокомментировал выбор игроков в состав сборной России на МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал окончательный список игроков, вызванных для участия в МЧМ — 2022.
«Сделать выбор было непросто, до последнего момента у нас по нескольким позициям были серьёзные дебаты. Поговорили индивидуально со всеми ребятами, которые покидают сбор. Поблагодарили всех, к их работе претензий нет.
Обращает на себя внимание отсутствие в составе Ивана Мирошниченко? Что касается Ивана, то он в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь.
О чём теперь будет болеть голова? У нас впереди сложный перелёт, а потом два дня карантина. Но в то же время ребята за это время отдохнут от нагрузок и наберутся сил в преддверие товарищеских игр. Надеюсь, они все отнесутся к этому серьезно", — цитирует Зубова официальный сайт ФХР.
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