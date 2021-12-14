«Кого там бояться?» Плющев — о составе Канады на Кубок Первого канала

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о составе сборной Канады в преддверии Кубка Первого Канала.



«Нужно ли нам бояться такую Канаду? Состав укомплектован из игроков европейских лиг и КХЛ. Способности всех игроков мы более-менее знаем. Кого там бояться? Ярких звёзд нет, много хороших хоккеистов, на ведущих ролях в своих клубах. Нужно готовиться к непростому матчу.



Удивлён ли, что Лайпсик и Виртанен остались вне состава? Решение тренерского штаба не привык комментировать. Комплектование команды — сугубо их дело. Убеждён, что по каждой кандидатуре было принято коллективное решение», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.



Напомним, завтра, 15 декабря, сборная Канады сыграет с командой России. Начало — в 18:30 мск.

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