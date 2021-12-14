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Голкипер московского «Динамо» Кузнецов продолжит карьеру во второй лиге Чехии

Голкипер московского «Динамо» Кузнецов продолжит карьеру во второй лиге Чехии
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Голкипер московского «Динамо» Георгий Кузнецов покинул состав бело-голубых, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что вратарь принял решение отправиться в Европу для получения игровой практики. Кузнецов продолжит карьеру в чешском хоккейном клубе «Колин», выступающем в Лиге Шанс.

23-летний голкипер является воспитанником Академии «Динамо» им. А.И. Чернышёва. Профессиональную карьеру начал в молодёжной команде бело-голубых в 2014 году, в которой провёл пять сезонов и сыграл 77 матчей. Кузнецов защищал ворота фарм-клуба московского «Динамо» в 60 встречах. В Континентальной хоккейной лиге на счету вратаря всего семь игр.

Также сообщается, что права на игрока в КХЛ остаются за «Динамо».

Московский клуб занимает первое место в таблице Западной конференции КХЛ текущего сезона, набрав 54 очка после 39 матчей.

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