Голкипер московского «Динамо» Кузнецов продолжит карьеру во второй лиге Чехии

Голкипер московского «Динамо» Георгий Кузнецов покинул состав бело-голубых, сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что вратарь принял решение отправиться в Европу для получения игровой практики. Кузнецов продолжит карьеру в чешском хоккейном клубе «Колин», выступающем в Лиге Шанс.



23-летний голкипер является воспитанником Академии «Динамо» им. А.И. Чернышёва. Профессиональную карьеру начал в молодёжной команде бело-голубых в 2014 году, в которой провёл пять сезонов и сыграл 77 матчей. Кузнецов защищал ворота фарм-клуба московского «Динамо» в 60 встречах. В Континентальной хоккейной лиге на счету вратаря всего семь игр.



Также сообщается, что права на игрока в КХЛ остаются за «Динамо».



Московский клуб занимает первое место в таблице Западной конференции КХЛ текущего сезона, набрав 54 очка после 39 матчей.