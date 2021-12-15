Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Рейнджерс», у Панарина голевая передача

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева победили со счётом 4:2.

Микко Рантанен из «Колорадо» открыл счёт на 13-минуте первого периода. Через 6 минут Кейл Макар забросил вторую шайбу хозяев – Натан Маккиннон ассистировал в обоих случаях.

Во втором периоде Райан Строум с передачи Артемия Панарина отыграл для «Рейнджерс» одну шайбу. Валерий Ничушкин на 39-й минуте забил третий гол «Колорадо».

В концовке третьего периода «Рейнджерс» сняли вратаря и смогли сократить отставание – шайбу забросил Жюльен Готье. На 59-й минуте Валерий Ничушкин сделал дубль и установил итоговый счёт на табло.

«Колорадо» одержал пятую победу кряду, 17 декабря команда отправится в гости к «Нэшвилл Предаторз». «Рейнджерс» 16 декабря на выезде сыграют с «Аризоной Койотс».