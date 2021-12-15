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Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Рейнджерс», у Панарина голевая передача

Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Рейнджерс», у Панарина голевая передача
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева победили со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Рантанен (Маккиннон, Бураковски) – 12:18' (5x5)   2:0 Макар (Маккиннон, Кадри) – 18:11' (5x4)   2:1 Строум (Фокс, Панарин) – 30:36' (5x5)   3:1 Ничушкин (Комфер, Кадри) – 38:45' (5x5)   3:2 Готье (Хант, Гудроу) – 57:58' (6x5)   4:2 Ничушкин (Кадри) – 59:23' (5x5)

Микко Рантанен из «Колорадо» открыл счёт на 13-минуте первого периода. Через 6 минут Кейл Макар забросил вторую шайбу хозяев – Натан Маккиннон ассистировал в обоих случаях.

Во втором периоде Райан Строум с передачи Артемия Панарина отыграл для «Рейнджерс» одну шайбу. Валерий Ничушкин на 39-й минуте забил третий гол «Колорадо».

В концовке третьего периода «Рейнджерс» сняли вратаря и смогли сократить отставание – шайбу забросил Жюльен Готье. На 59-й минуте Валерий Ничушкин сделал дубль и установил итоговый счёт на табло.

«Колорадо» одержал пятую победу кряду, 17 декабря команда отправится в гости к «Нэшвилл Предаторз». «Рейнджерс» 16 декабря на выезде сыграют с «Аризоной Койотс».

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