Снайперская гонка НХЛ: Мэттьюс сравнялся с Овечкиным. Они делят 2-е место в лиге

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, которая привела к шестому поражению кряду для хозяев.

В составе «Мэйпл Лифс» дублем отметился Остон Мэттьюс, теперь на его счету 20 заброшенных шайб, как и у 36-летнего российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Они делят второе место в лиге по этому показателю. Лидирует в гонке – немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (23).

В ближайшем матче «Вашингтон Кэпиталз» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс». Встреча пройдёт в ночь на четверг, 16 декабря. Начало – 4:00 мск.