Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Как закончится матч Россия — Канада на Кубке Первого канала — 2021?

Как закончится матч Россия — Канада на Кубке Первого канала — 2021?
Комментарии

Сегодня, 15 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» сборная России встретится с командой Канады в стартовом матче на Кубке Первого канала. Начало встречи – в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стали известны сочетания сборной России на встречу с канадцами.

Первая группа:

Вратари: Билялов, Федотов;

«Белые»: Войнов — Шарипзянов, К. Марченко – Шипачёв – Чибисов;
«Красные»: Нестеров — Елесин, Коршков — Анисимов – Каюмов;
«Синие»: Яковлев — Минулин, Григоренко – Карнаухов – Толчинский;
«Зелёные»: Никишин – А. Марченко, Вовченко – Кадейкин – Плотников.

Вторая группа:

Вратарь: Самонов;

Чистяков — С. Телегин, Галимов — Морозов — Семёнов;
Грицюк — Ткачёв — Каменев.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как закончится матч Россия — Канада на Кубке Первого канала?»

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021