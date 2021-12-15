Как закончится матч Россия — Канада на Кубке Первого канала — 2021?

Сегодня, 15 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» сборная России встретится с командой Канады в стартовом матче на Кубке Первого канала. Начало встречи – в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стали известны сочетания сборной России на встречу с канадцами.

Первая группа:



Вратари: Билялов, Федотов;



«Белые»: Войнов — Шарипзянов, К. Марченко – Шипачёв – Чибисов;

«Красные»: Нестеров — Елесин, Коршков — Анисимов – Каюмов;

«Синие»: Яковлев — Минулин, Григоренко – Карнаухов – Толчинский;

«Зелёные»: Никишин – А. Марченко, Вовченко – Кадейкин – Плотников.



Вторая группа:



Вратарь: Самонов;



Чистяков — С. Телегин, Галимов — Морозов — Семёнов;

Грицюк — Ткачёв — Каменев.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как закончится матч Россия — Канада на Кубке Первого канала?»