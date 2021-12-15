Кравчук: решение Зубова о невызове на МЧМ-2022 может стать мотивацией для Мирошниченко

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал невызов на молодёжный чемпионат мира форварда Ивана Мирошниченко.



«Если откровенно, вот такой промежуточный итог ситуации с Иваном для меня не сюрприз. Скорее всего, к этому все шло.

Знаю, что некоторые болельщики критикуют главного тренера «Авангарда» Боба Хартли за его якобы прохладное отношение к молодёжи. Но мне показалось, что в истории с Мирошниченко Хартли уж точно давал шансы молодому игроку, в частности он работал на основном сборе «Авангарда», но многое, увы, не получилось. Дальше был клуб ВХЛ со скромной осенью, неидеальными цифрами и отзывами.

Рядом с Иваном летом часто называли фамилию Мичкова, но, к сожалению, в первой половине этого сезона два таланта шли в разных направлениях. Для людей, которые внимательно следили за нашим молодежным хоккеем, это не секрет. В итоге Мичкову за счет игрового роста удалось попасть в сборную даже при гандикапе в два-три года, а Иван конкуренции с более возрастными ребятами объективно не выдержал.

Давайте начнем с плюсов. У Ивана есть природное голевое чутье, он видит развитие атаки, находит позицию для броска или добивания. Но для современного хоккея, во многом универсального, этого мало, на одной зоне в нем не выедешь.

Очевидные резервы – игра в зонах обороны и нейтральной, умение сыграть на партнера, где-то отработать за него. Во всех этих моментах возникали недоработки даже на уровне ВХЛ. Между тем в КХЛ и тем более на мировой арене хоккей еще более динамичный и тотальный.

Иван – талантливый хоккеист, вся карьере впереди – и в частности ещё два молодежных чемпионата мира. На мой взгляд, итоговое решение тренерского штаба Сергея Зубова может стать для молодого игрока идеальной мотивацией», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.