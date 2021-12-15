Фридман: если канадцы из НХЛ откажутся от Олимпиады, русские всё равно могут поехать

Известный инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что в случае отказа НХЛ от участия в Олимпийских играх российские игроки могут поехать туда.

«Я задал один вопрос: допустим, американцы и русские проголосуют за Олимпиаду, а приличная часть канадцев и шведов будет против, что тогда? В сборных России и США будут игроки НХЛ, а в других вообще не будет игроков НХЛ либо будут игроки из разных лиг? Ответ: да, это возможно», – написал Фридман на сайте Sportsnet.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).



Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.



Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.