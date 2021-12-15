Стал известен состав сборной России на стартовый матч Кубка Первого канала с Канадой

Сегодня, 15 декабря, начинается второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала 2021 года, который будет проходить до 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 мск.

Сборная России объявила стартовые пятёрки на встречу.

Федотов (Билялов);

Шарипзянов — Войнов, К. Марченко — Шипачёв — Чибисов;

Яковлев — А. Марченко, Толчинский — Карнаухов — Григоренко;

Нестеров — Елесин, Вовченко — Кадейкин — Плотников;

Никишин, Каюмов — Анисимов — Коршков; Семёнов.

Напомним, матч с Канадой не будет учтён в общем зачёте. В рамках Кубка Первого канала сборная России также сыграет с командами Швеции (16 декабря, 18:30 мск), Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).