МХЛ представила новую схему проведения регулярного чемпионата

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов рассказал о новой схеме проведения регулярного чемпионата МХЛ.



«Лига проработала изменения в схеме проведения чемпионата МХЛ. Уровень команд сейчас очень сильно разнится, итог многих матчей предсказуем. В следующем сезоне каждая конференция будет разделена на А и Б. Принцип формирования — места, занятые клубами по итогам чемпионата. Дивизионы не будут закрытыми. Первые девять мест по итогам этой регулярки займут места в дивизионе А, остальные — в дивизионе Б. Внутри дивизиона будет больше матчей, чем с другим дивизионом. Между дивизионами будет лишь по два матча. Всего получается 50 матчей в регулярном чемпионате (из расчёта 36 команд). После проведения первого этапа девятое место дивизиона А автоматически переходит на следующий год в дивизион Б, а победитель дивизиона Б оказывается в дивизионе А. Будет проходить серия дополнительных матчей до двух побед — с шестого по восьмое место. Схема проведения плей-офф не меняется», — приводит слова Гуськова официальный сайт МХЛ.

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