Кожевников — о победе над Канадой: давно не видел такой хорошей игры от сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги матча Кубка Первого канала между сборной России и Канадой (4:3).

«Я сегодня остался доволен нашей сборной. Два с половиной периода отработали здорово, мы давно ждали такой игры в нападении и в защите. Очень компактно играли звеньями, защитники не откатывались, приятно было смотреть. В конце вскрылась старая болезнь и просто встали у ворот, просто кончилась игра. От такого надо уходить.



Репетиция Олимпиады без НХЛ? У нас не было ещё троих игроков. Скорее всего, претерпит изменения вратарская позиция. Как глобальный факт, сегодня приятное ощущение оставила сама игра. Давно не видел такой хорошей игры от нашей сборной.



Отмечу работу Жамнова. Штаб здорово поработал и смог донести свои идеи до ребят. Хоть они тренировались всего один-два дня. Наверняка ребятам и самим понравились игра и результат.



На Олимпиаду может поехать каждый игрок из тех, кто был сегодня на льду. Первое и второе звено точно, защитники и подавно все поедут. Из молодых отмечу Никишина, он работает как взрослый, всё грамотно. Если выделять первого, кто может поехать на Олимпиаду — Шипачёв», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.