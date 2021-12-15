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Сборная России обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала, едва не упустив победу с 4:1

Сборная России обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала, едва не упустив победу с 4:1
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В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
15 декабря 2021, среда. 18:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
Канада
1:0 Коршков – 04:24' (5x5)   1:1 Гормли (Робинсон, Тамбеллини) – 27:51' (5x4)   2:1 Елесин (Марченко, Чибисов) – 28:16' (5x5)   3:1 Нестеров (Анисимов) – 39:54' (5x4)   4:1 Шипачёв (Марченко) – 40:20' (5x5)   4:2 Одетт (Найт) – 47:10' (5x5)   4:3 О'Делл (Робинсон, Спунер) – 58:38' (6x5)

На 5-й минуте Егор Коршков потрясающим броском вывел сборную России вперёд. На 28-й минуте Брэндон Гормли, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Через 25 секунд сборная России вновь вышла вперёд усилиями Александра Елесина. За шесть секунд до конца второго периода Никита Нестеров с передачи Артёма Анисимова прекрасным броском от синей линии увеличил преимущество команды. На 20-й секунде третьего игрового отрезка Вадим Шипачёв после ошибки канадского вратаря забросил четвёртую шайбу. На 49-й минуте Даниэль Одетт отыграл один гол. На предпоследней минуте периода Эрик О'Делл сократил отставание до минимума, но на большее канадцев не хватило.

В следующем матче Кубка Первого канала сборная России сыграет со Швецией 16 декабря. Канада 17 декабря встретится с Чехией.

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