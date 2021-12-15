Гимаев-мл.: Россия в матче с Канадой допустила много ошибок. Марченко провёл хорошую игру

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением о победе сборной России в матче Кубка Первого канала с Канадой (4:3).

«В целом, играли неплохо, ошибок, конечно, допустили много. Сложно сравнивать с Олимпиадой по сегодняшнему нашему составу и по составу канадцев. У нас не играло значительное количество игроков, и у Канады, думаю, будет кардинально другая команда. Сложно по одной игре давать оценку тренерского штаба. Дебют выиграли, уже хорошо. Если брать игроков индивидуально, сегодня мне понравился Кирилл Марченко — провёл хорошую игру. А так, достаточное количество игроков выглядело неплохо, но и ошибок тоже было достаточно», — сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.