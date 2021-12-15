Гимаев-мл.: Россия в матче с Канадой допустила много ошибок. Марченко провёл хорошую игру

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением о победе сборной России в матче Кубка Первого канала с Канадой (4:3).
«В целом, играли неплохо, ошибок, конечно, допустили много. Сложно сравнивать с Олимпиадой по сегодняшнему нашему составу и по составу канадцев. У нас не играло значительное количество игроков, и у Канады, думаю, будет кардинально другая команда. Сложно по одной игре давать оценку тренерского штаба. Дебют выиграли, уже хорошо. Если брать игроков индивидуально, сегодня мне понравился Кирилл Марченко — провёл хорошую игру. А так, достаточное количество игроков выглядело неплохо, но и ошибок тоже было достаточно», — сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 15 декабря 2021
-
22:01
-
21:59
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:14
-
21:02
-
20:50
-
20:28
-
20:13
-
20:11
-
19:58
-
19:47
-
19:33
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:35
-
18:30
-
18:20
-
18:14
-
18:12
-
18:04
-
17:59
-
17:56
-
17:55
-
17:47