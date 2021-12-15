«Были провалы». Жамнов — о дебютной победе у руля сборной России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвёл итоги встречи Кубка Первого канала с Канадой (4:3).



«Какие комментарии? Всех с победой. Матч для нас был дебютом, для тренерского штаба, много новых ребят. Что-то получилось, ребята выполнили задание. Были провалы что во втором периоде, что в третьем. Будем работать.



Не сказал бы, что Канада в конце выглядела свежее. Мы начали тремя игроками сваливаться за ворота, получали много контратаках. Просили, чтобы центральный игрок в зоне атаки был всё время на вершине. Почему-то эта установка не была выполнена.



Поняли ли игроки наши схемы, которые им выдали? Понять ничего сложного нет, там тактические схемы, мы их показывали на видео игрокам, за одну тренировку тяжело всё усвоить. Многие установки ребята выполнили, мы хотели, чтобы на каждом участке поля была плотность, не было разрывов. Во втором периоде мы отдали сопернику красную линию, потом пошли контратаки», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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