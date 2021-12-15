Жамнов: по центральным нападающим есть замечания, но ребята старались

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мыслями о формировании состава команды.



«В сборной играют те, кто сильнее. У нас четыре игры за пять дней. Играть будут все и разными сочетаниями. У меня нет привилегий, что должны быть тройки из клубов. Но если они играют здорово и есть «химия», то их незачем разбивать.



По центральным нападающим есть замечания, но ребята старались, они выполняли задачи. Мы просили, чтобы центральный закатывался ниже. По вбрасываниям большая проблема для всего нашего хоккея. У нас всегда с этим есть проблема, мы работаем и разговариваем с игроками. Если ты выигрываешь вбрасывания в зоне атаки, то это голевой момент.



У нас четыре матча, на каждый матч будут разные капитаны. У ребят тяжёлый календарь, сыграли по 40 матчей в КХЛ. У Никишина было волнение, на таком уровне и ещё против канадцев… Игрок он перспективный, у него большое будущее. Мы его взяли посмотреть на этом уровне», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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