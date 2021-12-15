Елесин — о Канаде: в сборной всегда собраны лучшие игроки страны на данном этапе

Защитник сборной России Александр Елесин подвёл итоги встречи с Канадой (4:3).

«Хорошая игра с Канадой — это всегда принципиальные матчи. Хорошо, что выиграли. Может быть, где-то скомканное начало получилось, но потом втянулись. За сборную забиваю чаще, чем в своём клубе? Может быть, это удача.

Да, думал о том, кто сыграет за Канаду в воротах. Надеялся, что сыграем против Паскуале, но играли против другого вратаря. Результат определила игра вратарей? Хоккей — это командная игра, а не только вратари. Конечно, вратарь – очень важная часть команды, но тем не менее.

Оценить уровень этой Канады? Мне кажется, в сборной всегда собраны лучшие игроки страны на данном этапе. У них была возможность собраться только из КХЛ или Европы, но это хорошая команда — быстрая и наглая, которая играла в активный хоккей», — передаёт слова Елесина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.