Видеообзор и все голы матча Россия — Канада на Кубке Первого канала — 2021

В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.

На 5-й минуте Егор Коршков потрясающим броском вывел сборную России вперёд. На 28-й минуте Брэндон Гормли, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Через 25 секунд сборная России вновь вышла вперёд усилиями Александра Елесина. За шесть секунд до конца второго периода Никита Нестеров с передачи Артёма Анисимова прекрасным броском от синей линии увеличил преимущество команды. На 20-й секунде третьего игрового отрезка Вадим Шипачёв после ошибки канадского вратаря забросил четвёртую шайбу. На 49-й минуте Даниэль Одетт отыграл один гол. На предпоследней минуте периода Эрик О'Делл сократил отставание до минимума, но на большее канадцев не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.