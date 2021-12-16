Стало известно, сколько результативных передач на Овечкина за карьеру в НХЛ отдал Бекстрём

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
36-летний капитан столичной команды Александр Овечкин открыл счёт в начале второго периода, забив свой 274-й гол в большинстве, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом НХЛ Дэйвом Андрейчуком. Она же стала для него 751-й в карьере в НХЛ.
Как отмечает североамериканский журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере», шведский нападающий Никлас Бекстрём ассистировал Овечкину всего 270 раз, приняв участие в более 30% его голов. Кроме того, 115 результативных передач пришлись на шайбы в большинстве.
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