В Америке посчитали, сколько голов в большинстве забил Овечкин из левого круга вбрасывания

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.



36-летний капитан столичной команды Александр Овечкин открыл счёт в начале второго периода, забив свой 274-й гол в большинстве, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом НХЛ Дэйвом Андрейчуком. Она же стала для него 751-й в карьере в НХЛ.

Как отмечает североамериканский журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере», из 274 шайб (40,5% голов) в большинстве 111 было заброшено щелчками из левого круга вбрасывания. Кроме того, 179 голов Овечкин забил любым видом броска из левого круга вбрасывания и выше.