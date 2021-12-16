Патрик Кейн стал пятым действующим хоккеистом НХЛ, отдавшим не менее 700 ассистов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
Нападающий «чёрных ястребов» Патрик Кейн в матче со «столичными» набрал два очка — оба за результативные передачи. Канадский форвард добрался до отметки в 701 ассист в 1053 матчах в НХЛ. Как отмечает NHL Public Relations в «Твиттере», Кейн стал лишь пятым действующим игроком в Национальной хоккейной лиге, кому удалось отдать не менее 700 результативных передач. Остальные хоккеисты — Джо Торнтон (1106), Сидни Кросби (852), Никлас Бекстрём (723) и Райан Гецлаф (722).
Отмечается, что Кейн также стал третьим игроком в истории «Чикаго», отдавшим не менее 700 результативных передач. Он встал в один ряд со Стэном Микитой (926 ассистов в 1396 матчах) и с Дени Саваром (719 пасов в 881 встрече).
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