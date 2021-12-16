Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Патрик Кейн стал пятым действующим хоккеистом НХЛ, отдавшим не менее 700 ассистов

Патрик Кейн стал пятым действующим хоккеистом НХЛ, отдавшим не менее 700 ассистов
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Нападающий «чёрных ястребов» Патрик Кейн в матче со «столичными» набрал два очка — оба за результативные передачи. Канадский форвард добрался до отметки в 701 ассист в 1053 матчах в НХЛ. Как отмечает NHL Public Relations в «Твиттере», Кейн стал лишь пятым действующим игроком в Национальной хоккейной лиге, кому удалось отдать не менее 700 результативных передач. Остальные хоккеисты — Джо Торнтон (1106), Сидни Кросби (852), Никлас Бекстрём (723) и Райан Гецлаф (722).

Отмечается, что Кейн также стал третьим игроком в истории «Чикаго», отдавшим не менее 700 результативных передач. Он встал в один ряд со Стэном Микитой (926 ассистов в 1396 матчах) и с Дени Саваром (719 пасов в 881 встрече).

Новость по теме
«Чикаго» провело чествование Флёри после матча с «Вашингтоном». Вратарь одержал 501 победу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021