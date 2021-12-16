«Ма-ла-дец». Уткин раскритиковал Р. Ротенберга за слова о реванше за поражение от Канады

Известный российский журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал слова первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга о том, что сборная России после победы на Кубке Первого канала взяла реванш у Канады за поражение на ЧМ-2022.
«А молодец парень. Проиграл Канаде на чемпионате мира в плей-офф; пообещал реванш — и празднует его, победив Канаду на Кубке Первого канала, где она выступает вне конкурса. Ма-ла-дец», — говорится в сообщении.
В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова. После победы Роман Ротенберг назвал этот успех реваншем за поражение в четвертьфинале чемпионата мира — 2021.
- 16 декабря 2021
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