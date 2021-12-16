«Развязал Бэйлену руки». «Трактор» сообщил о продлении контракта с защитником Телегиным

Защитник «Трактора» Сергей Телегин подписал с клубом новое двустороннее соглашение до конца сезона-2023/2024.



«Сергей в свой 21 год уже стал одним из лидеров «Трактора», неоднократно получал вызов в сборную России и, безусловно, продолжит прогрессировать. Телегин — надёжный защитник, который неплохо сбалансировал пару с Ником Бэйленом, фактически развязав ему руки при игре в нападении. Мы рады, что Сергей также ассоциирует своё будущее с «Трактором» и готов добиваться с нашим клубом максимальных результатов», — приводит слова генерального директора клуба Ивана Савина телеграм-канал челябинцев.

Сергей Телегин — защитник, начинавший свою карьеру в Челябинске. В межсезонье-2020 он подписал соглашение с «Трактором». Для него текущий сезон является вторым в составе чёрно-белых. На данный момент в его активе 89 матчей в КХЛ, 16 (4+12) очков и показатель полезности «+23».