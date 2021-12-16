Стал известен состав сборной России на матч со Швецией на Кубке Первого канала
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Сегодня, 16 декабря, сборная России по хоккею сыграет свой второй матч на Кубке Первого канала 2021 года с командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 мск.
Официальный твиттер-аккаунт Федерации хоккея России (ФХР) опубликовал состав российской сборной на предстоящую встречу.
Федотов (Самонов);
Нестеров — Чистяков, К. Марченко — Шипачёв — Чибисов;
Никишин — Войнов, Гусев — Морозов — Ткачёв;
Яковлев — Елесин, Толчинский — Карнаухов — Семёнов;
Шарипзянов, Каюмов — Грицюк — Галимов — Плотников.
Ранее сборная России обыграла команду Канады (4:3). В рамках Кубка Первого канала россияне также сыграют с командами Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).
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