Стал известен состав сборной России на матч со Швецией на Кубке Первого канала

Сегодня, 16 декабря, сборная России по хоккею сыграет свой второй матч на Кубке Первого канала 2021 года с командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 мск.



Официальный твиттер-аккаунт Федерации хоккея России (ФХР) опубликовал состав российской сборной на предстоящую встречу.



Федотов (Самонов);

Нестеров — Чистяков, К. Марченко — Шипачёв — Чибисов;

Никишин — Войнов, Гусев — Морозов — Ткачёв;

Яковлев — Елесин, Толчинский — Карнаухов — Семёнов;

Шарипзянов, Каюмов — Грицюк — Галимов — Плотников.



Ранее сборная России обыграла команду Канады (4:3). В рамках Кубка Первого канала россияне также сыграют с командами Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).