Р. Ротенберг: в России есть шутка, что настоящие мужчины играют в хоккей, а не в футбол

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в ходе международного хоккейного форума рассказал о шутке, существующей в России, про хоккеистов и футболистов.



«У нас в России есть такая шутка. Знаете, в чём разница между футболистами и хоккеистами? Настоящие мужчины играют в хоккей», — сказал Ротенберг.



Отметим, что мировой хоккейный форум проходит в Москве 16 и 17 декабря. Также с 15 по 19 декабря на «ЦСКА-Арене» проходит Кубок Первого канала. Сборная России в первом матче обыграла команду Канады (4:3). Сегодня, 16 декабря, подопечные Алексея Жамнова сыграют со сборной Швеции. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.