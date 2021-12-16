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Р. Ротенберг: в России есть шутка, что настоящие мужчины играют в хоккей, а не в футбол

Р. Ротенберг: в России есть шутка, что настоящие мужчины играют в хоккей, а не в футбол
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в ходе международного хоккейного форума рассказал о шутке, существующей в России, про хоккеистов и футболистов.

«У нас в России есть такая шутка. Знаете, в чём разница между футболистами и хоккеистами? Настоящие мужчины играют в хоккей», — сказал Ротенберг.

Отметим, что мировой хоккейный форум проходит в Москве 16 и 17 декабря. Также с 15 по 19 декабря на «ЦСКА-Арене» проходит Кубок Первого канала. Сборная России в первом матче обыграла команду Канады (4:3). Сегодня, 16 декабря, подопечные Алексея Жамнова сыграют со сборной Швеции. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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