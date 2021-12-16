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Оценки хоккеистам сборной России за матч со Швецией по версии «Чемпионата»

Оценки хоккеистам сборной России за матч со Швецией по версии «Чемпионата»
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Сборная России одержала победу во втором для себя матче на Кубке Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова оказались сильнее команды Швеции со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

«Чемпионат» расставил оценки хоккеистам сборной России за матч с Швецией на основе статистических данных InStat и редакционного мнения.

Вратарь
Федотов – 9,5

Защитники
Яковлев – 8,5
Никишин – 8,5
Войнов – 8,0
Елесин – 8,0
Нестеров – 8,0
Чистяков – 8,0
Шарипзянов – 6,5

Календарь Кубка Первого канала

Нападающие
Карнаухов – 7,5
Семёнов – 7,0
Гусев – 6,5
Ткачёв – 6,5
Толчинский – 6,5
Каюмов – 6,5
Галимов – 6,5
Плотников – 6,0
Шипачёв – 6,0
Чибисов – 6,0
Марченко – 6,0
Грицюк – 6,0
Морозов – 5,0.

Следующий матч сборная России проведёт в субботу, 18 декабря, с командой Чехии. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.

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