Оценки хоккеистам сборной России за матч со Швецией по версии «Чемпионата»

Сборная России одержала победу во втором для себя матче на Кубке Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова оказались сильнее команды Швеции со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



«Чемпионат» расставил оценки хоккеистам сборной России за матч с Швецией на основе статистических данных InStat и редакционного мнения.



Вратарь

Федотов – 9,5



Защитники

Яковлев – 8,5

Никишин – 8,5

Войнов – 8,0

Елесин – 8,0

Нестеров – 8,0

Чистяков – 8,0

Шарипзянов – 6,5

Нападающие

Карнаухов – 7,5

Семёнов – 7,0

Гусев – 6,5

Ткачёв – 6,5

Толчинский – 6,5

Каюмов – 6,5

Галимов – 6,5

Плотников – 6,0

Шипачёв – 6,0

Чибисов – 6,0

Марченко – 6,0

Грицюк – 6,0

Морозов – 5,0.



Следующий матч сборная России проведёт в субботу, 18 декабря, с командой Чехии. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.