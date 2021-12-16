Никишин: мне было труднее играть с Канадой, чем со Швецией, потому что это Канада

Защитник сборной России Александр Никишин прокомментировал победу над Швецией (1:0) на Кубке Первого канала.



«Эмоции позитивные. Выиграли – все молодцы. Что помогло перезагрузиться в сборной? Выходной дали – восстановился. Эмоции, что-то новое – новая команда, новый тренерский штаб, с такими игроками вместе выступаю. Думаю, всё от эмоций зависит. Чуть поднакопилось в клубе, много игрового времени, одно на другое… Наверное, дело в этом.

Тяжело сказать, кто сильнее – Канада или Швеция. Вчера для нас и Канады была первая игра, эмоции. Играли строго. Сегодня чуть тяжелее, потому что игры подряд, но силы есть. Лично мне было труднее играть с Канадой, потому что я с Канадой ни разу не играл, потому что это Канада. Но сегодняшний матч тоже был трудным, быстрые нападающие там и здесь», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.