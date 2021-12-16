Хелльберг: сыграть на Олимпиаде — мечта, но карантин — это очень сложный вопрос

Голкипер сборной Швеции по хоккею Магнус Хелльберг после матча с Россией (0:1) оценил шансы выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Ну, конечно, это было бы чудесно. Осуществление мечты: если бы мне удалось сыграть за свою страну на Олимпиаде. У нас много хороших вратарей, и в Европе в том числе. Мы стараемся бороться. Считаю, что шансы у меня есть. Просто я должен всё время показывать свою лучшую игру. Сегодня я своей игрой доволен. И каждый шанс, который выпадает на мою долю, я должен использовать по максимуму. Хотя, конечно, возвращаясь к сегодняшней игре, хотелось бы ещё и побеждать.

Станет ли Олимпиада другой для шведов, если не приедут НХЛовцы? Сейчас, конечно, трудно это сказать. Но с точки зрения народа, болельщиков — это такой же важный турнир. Но будут там или не будут играть НХЛовцы, мы сейчас можем только думать, гадать. И пытаться своей игрой завоевать место в составе при любом раскладе.



Как отношусь к возможному длинному карантину на Олимпиаде? Это очень сложный вопрос. Конечно, это не просто карантин, это тяжёлые условия. Но, с другой стороны, если как-то помогает остановить вирус, не распространять его, то, наверное, с этим надо смириться. Но в любом случае надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Никто не испытывает радости, находясь на карантине. Но если поставят такие условия, что больше ничего не можешь делать, то с этим можно только смириться», — передаёт слова Хелльберга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.